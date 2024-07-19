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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda polisi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polis memurunu tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:55
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda polisi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polis memurunu tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yakalanan ve mukavemet gösterdiği sırada polis memuru H.K'yi (45) tabancayla yaralayan şüpheli M.H. (36), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı polis memuru H.K'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Dün, polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve ekiplere mukavemet gösteren zanlı M.H, operasyonda görevli polis H.K'yi silahla yaralamış, yaralı polis memuru sağlık ekiplerince sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yakalanan şüpheli hakkında "görevini yaptırmamak için direnme (mukavemet)" ve "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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