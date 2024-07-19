Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda polisi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Dün, polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve ekiplere mukavemet gösteren zanlı M.H, operasyonda görevli polis H.K'yi silahla yaralamış, yaralı polis memuru sağlık ekiplerince sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yakalanan şüpheli hakkında "görevini yaptırmamak için direnme (mukavemet)" ve "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatılmıştı.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yakalanan ve mukavemet gösterdiği sırada polis memuru H.K'yi (45) tabancayla yaralayan şüpheli M.H. (36), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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