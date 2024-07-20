Eskişehir'de jandarma, Yüksek Hızlı Tren hattında kontrol çalışması yaptı

Ekipler, jandarmanın sorumluluk sahasından geçen 137 kilometrelik demir yolu hattını drone, dürbün gibi teknik malzemelerin de kullanıldığı çalışmayla kontrol etti.

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