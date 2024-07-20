Eskişehir'de jandarma, Yüksek Hızlı Tren hattında kontrol çalışması yaptı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Yüksek Hızlı Tren hattı ve güzergahında çeşitli kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Yüksek Hızlı Tren hattı ve güzergahında çeşitli kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Demir yollarında meydana gelebilecek olayların önlenmesine yönelik kontroller kapsamında jandarmanın 250 personelle yürüttüğü çalışmaya TCDD'nin 24 yetkilisi de katıldı.
Ekipler, jandarmanın sorumluluk sahasından geçen 137 kilometrelik demir yolu hattını drone, dürbün gibi teknik malzemelerin de kullanıldığı çalışmayla kontrol etti.
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