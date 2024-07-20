Eskişehir'de jandarma ekipleri yangınlara karşı çalışma yürütüyor
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlar ve tarım bölgelerinde çıkabilecek yangınlara karşı çalışmaları sürüyor.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlar ve tarım bölgelerinde çıkabilecek yangınlara karşı çalışmaları sürüyor.
Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangınlara karşı tedbir alıyor. 382 jandarma personelinin katıldığı çalışmalarda piknik ve mesire alanları kontrol ediliyor.
Yürütülen faaliyetlerde vatandaşların görebileceği noktalara orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin konu edildiği bilgilendirici afiş asılıyor.
Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 3 binden fazla kişiye de kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.
Ekiplerin, çalışmalarını yaz mevsimi boyunca sürdüreceği bildirildi.
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