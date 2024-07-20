Eskişehir'de jandarma ekipleri yangınlara karşı çalışma yürütüyor

Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 3 binden fazla kişiye de kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangınlara karşı tedbir alıyor. 382 jandarma personelinin katıldığı çalışmalarda piknik ve mesire alanları kontrol ediliyor.

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