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        Eskişehir'de polis ekiplerinden huzur denetimi

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:49
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        Eskişehir'de polis ekiplerinden huzur denetimi
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Kentin işlek bölgelerinde yapılan uygulamada sorgulanan 2 bin 746 kişiden birinin "silahlı tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edildi.

        Kontrol edilen 1233 araçtan 20'sine çeşitli ihlallerden ceza uygulandı. Denetlenen 40 işletmeden birine eksikliklerden dolayı işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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