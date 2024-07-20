Eskişehir'de polis ekiplerinden huzur denetimi

Kentin işlek bölgelerinde yapılan uygulamada sorgulanan 2 bin 746 kişiden birinin "silahlı tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edildi.

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