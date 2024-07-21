Eskişehir'deki kavgada 7 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Şarhöyük Mahallesi Akkaya Sokak'ta alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.