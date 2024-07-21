Eskişehir'deki kavgada 7 kişi yaralandı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarhöyük Mahallesi Akkaya Sokak'ta alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

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