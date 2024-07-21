Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi edildi
Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi.
Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi.
Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangında kabuklarında yanık tespit edilen 3 kaplumbağa, bir vatandaşın ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak belediyenin Doğal Yaşam Merkezi'nde getirildi.
Kendilerine ayrılan bölümde 1 ay boyunca tedavi edilen kaplumbağalar, sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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