Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi edildi

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangında kabuklarında yanık tespit edilen 3 kaplumbağa, bir vatandaşın ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak belediyenin Doğal Yaşam Merkezi'nde getirildi.

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