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        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi edildi

        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:47
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        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören kaplumbağalar tedavi edildi
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        Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi.

        Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangında kabuklarında yanık tespit edilen 3 kaplumbağa, bir vatandaşın ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak belediyenin Doğal Yaşam Merkezi'nde getirildi.

        Kendilerine ayrılan bölümde 1 ay boyunca tedavi edilen kaplumbağalar, sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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