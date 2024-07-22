Eskişehir'de kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren cip hasara neden oldu

Cip, istasyonda yakıt alan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 B 9369 plakalı kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

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