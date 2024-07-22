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        Eskişehir'de kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren cip hasara neden oldu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:19
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        Eskişehir'de kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna giren cip hasara neden oldu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

        R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batıkent Mahallesi'nden geçen Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

        Cip, istasyonda yakıt alan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 B 9369 plakalı kamyonete ve bir pompaya çarparak durdu.

        Hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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