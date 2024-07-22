Eskişehir Valisi Aksoy, kentte düzenlenen operasyonda şüphelinin yaraladığı polisi ziyaret etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin silahla yaraladığı polisi hastanede ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin silahla yaraladığı polisi hastanede ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aksoy, Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odada tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastane Başhekimi Uzman Dr. Gamze Akın Mumcu'dan Keskin'in genel durumuyla ilgili bilgi alan Vali Aksoy'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti.
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