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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:46
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kalktığını ve 24 Temmuz gününün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

        Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz'un önemine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

        "İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları ülkemizin sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği, dezenformasyonun kolaylıkla karşılık bulabildiği günümüzde, doğru, ilkeli ve objektif medya ortamına gereksinim daha da artmaktadır. Kişilerin haber alma hak ve hürriyetleri, özel hayatlarına saygı bağlamında basın mensupları kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Kendi işlerini yaparken kamu görevlilerinin işlerini de kolaylaştırmaktadır."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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