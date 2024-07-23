Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kalktığını ve 24 Temmuz gününün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz'un önemine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti: