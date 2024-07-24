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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:36
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaya, bir otelde düzenlediği toplantıda, gazetecilerin demokratik değerlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaya, Tepebaşı halkının haklarını korumak için politika yapacaklarını bildirdi.

        Tepebaşı'nda yaşayan 400 bin insanın sesi olmak için çalışacaklarını belirten Kaya, "Bunun için bütün kapılarımız parti ayrımı gözetmeksizin sonuna kadar açık. Ben tabandan gelen bir insanım, bu işin mayasıyım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki halkımıza kapılarımız sonuna kadar açık." diye konuştu.

        Muhammed Ali Kaya, kentsel dönüşüm sorunlarına değinerek, "Belediye sıkıştığı yerde bize ulaşırsa biz de elimizden gelen gayretle büyüklerimizi bakanlıklarımızla, milletvekillerimizle ve il başkanlıklarımızla bu konuların üzerine gidiyoruz. Belediyelerimizin sıkıştığı yerde halkımızda hizmet etmek için daima buradayız. İnanın seslerini büyüklerimize ulaştırmak için her türlü çabayı gösteririz." dedi.

        Kaya, Tepebaşı Belediyesi'nde işten çıkartılan çalışanlara yönelik çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, yakın zamanda konuyla ilgili bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

        Toplantıda AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural da hazır bulundu.

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