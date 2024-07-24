Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, operasyonda yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Başsavcı Vekili İsa Tuncay, Tepebaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin silahla yaraladığı polisi hastanede ziyaret etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden polis memuru Hasan Keskin'i ziyaret eden Yeldan, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan Keskin'in genel durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Yeldan, Eskişehir genelinde tüm paydaş kurumlarla birlikte uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirterek, "Mücadelemizin her safhasında özveriyle çalışan arkadaşlarımız sayesinde Eskişehirimizde birçok çocuğumuz, gencimiz uyuşturucudan korunuyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.