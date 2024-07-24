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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:43
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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında jeneratör, matkap, balyoz ve çekiç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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