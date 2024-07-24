Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, matkap, balyoz ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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