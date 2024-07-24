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        CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında soruşturma açıldı

        CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik kentte düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:21
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        CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında soruşturma açıldı
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        CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yönelik kentte düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın 21 Temmuz Pazar günü Hamamyolu Caddesi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini protestoya yönelik eylemdeki "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini incelemeye aldı.

        Savcılık, Talat'ın konuşmasıyla ilgili "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçunda soruşturma başlattı.

        Yalaz'ın yarın Eskişehir Adalet Sarayı'nda ifade vereceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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