CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında soruşturma açıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın 21 Temmuz Pazar günü Hamamyolu Caddesi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini protestoya yönelik eylemdeki "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini incelemeye aldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yönelik kentte düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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