Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanık hakkında 11 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışarak görevlileri tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanık hakkında, 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Kasım 2023'te alkol aldıktan sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak'taki Protestan Kilisesi'ne giderek, kilise pastörü (proteston kiliselerinde din görevlisi) Artun Tokatlı'yı tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanıp tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Aykut K. (32) ile akrabası Halil D. (42) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Bu sırada engellenen sanıklar, Tokatlı'ya hitaben "Siz İsrailli misiniz? Bunlar İsrail ile birlikte" söylemlerinde bulundu. Sanıklardan Halil D, "Buraya tekrar gelip, burayı yakacağım" şeklinde tehditlerde bulunarak, olay yerinden ayrıldı. Kilise pastörü Tokatlı, emniyete giderek durumu haber verdiği sırada sanıklardan Aykut K, tekrar kiliseye gittiği sırada, Halil D ise evinde polis tarafından yakalandı.

8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, olay günü sanıklar Aykut K. ile Halil D. alkollü şekilde saat 19.30 sıralarında Eskişehir Protestan Kilisesi'ne gelerek kapıyı elleriyle vurup kilise görevlisi Tokatlı'ya zorla açtırmaya çalıştırarak içeriye girmek istedi.

İddianamede ifadesine yer verilen Halil D, Aykut K. ile buluşup, içki içtikleri için olay günün hatırlamadığını, yaptığında pişman olduğu için özer dileyebileceğini bildirdi.

Aykut K. ise alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmediği ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Sanıklar Aykut K. ve Halil D. hakkında "Birden fazla kişiyle tehdit, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.