Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri endişeye neden oldu
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.
Kentin en önemli su kaynağı olan Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri endişeye yol açtı.
Porsuk Çayı'nın Gökmeydan, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinden geçen bölümlerinde ölü balıklar su kıyısına vurdu.
Ölümlerin tespitine çalışılırken, su içinde çöp birikintilerinin varlığı dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.