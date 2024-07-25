CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlenen eylemdeki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

Eskişehir Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Yalaz, kendisine yöneltilen "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluşmadığını öne sürdü.

Söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını ifade eden Yalaz, "Ben o açıklamayı yaptığım zaman kanun, tasarı aşamasındaydı, halen daha kanunlaşmamıştır. Suçun maddi, manevi unsurları, hangi açıdan bakarsanız bakın, iddialar ve suçlamalar asılsızdır." dedi.