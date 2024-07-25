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        Eskişehir'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:48
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        Eskişehir'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Batıkent Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde Gülnaz Ö'ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Depoda hasara yol açan yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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