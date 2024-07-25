Eskişehir'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batıkent Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde Gülnaz Ö'ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Depoda hasara yol açan yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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