Eskişehir'de sahte alkol operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evleri ile araçlarında yapılan aramada, 120 şişe kaçak ve sahte alkol, 100 litre etil alkol, 219 sahte alkol yapımında kullanılan şişe, çok sayıda etiket, 875 şişe kapağı, 168 sahte alkol bandrolü ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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