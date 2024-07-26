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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:34
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zafer Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 328 sentetik uyuşturucu hap, 184,11 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ile 31 bin 260 lira nakit para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan 6 zanlıdan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahalle sakinleri operasyonda polise alkışlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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