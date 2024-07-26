Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zafer Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 328 sentetik uyuşturucu hap, 184,11 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ile 31 bin 260 lira nakit para ele geçirildi.

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