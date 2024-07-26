AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan CHP'li belediyelere SGK borcu eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'deki CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yüksek olmasına rağmen hizmet üretmediklerini öne sürdü.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada şunları bildirdi:

"Güzel şehrimiz Eskişehir'de yıllardır CHP'nin yönettiği Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin SGK'ya olan toplam prim borçları... Özetle, laf çok, borç daha çok, icraat yok. Ayrıca, 2019-2023 arasında Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüme ayırdığı bütçe genel bütçesinin yalnızca yüzde 1'i yani 82,1 milyon liradır. Yorum Eskişehirlilerin."