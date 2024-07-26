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        Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 10 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:49
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        Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 10 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Günyüzü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekskavatörle kazı yaparken yakalanan 10 şüphelinin yanlarında jeneratör, 3 dedektör, metal çubuk, dürbün ile çeşitli malzemeler bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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