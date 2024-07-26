Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 10 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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