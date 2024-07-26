Eskişehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Eskişehir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Eskişehir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesindeki Kızılcıklı Mahmut Pehlivan ile İsmet İnönü-1 caddelerinin kesişiminde bulunan parktaki ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Hasara neden olmayan olayın ardından bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı parçalara bölerek parktan kaldırdı.
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