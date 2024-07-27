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        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:42
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        Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 30 bin sarılmış sigara, 56 elektronik sigara, 38 paket sigara ve 90 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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