Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 30 bin sarılmış sigara, 56 elektronik sigara, 38 paket sigara ve 90 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

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