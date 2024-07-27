Eskişehir'de iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada 5 Temmuz 2023'te yemek yiyen iş insanı İ.I'nın sanık S.Ç. tarafından silahla yaralanmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin tutuksuz, 4 sanığın ise tutuklu olduğu iş insanının silahla yaralanması olayına ilişkin iddianame hazırlandı.

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