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        Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:13
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Çatacık mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Alevlerin yaklaşık 1500 metrekare alanda etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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