Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çatacık mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Alevlerin yaklaşık 1500 metrekare alanda etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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