Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki Şarhöyük, Fevziçakmak, Emek, 71 Evler, Huzur ile Erenköy mahallelerinde 142 kişi ile 30 araç sürücüsünü sorguladı.

Bu kapsamda, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmadan araç kullanan bir kişiye de işlem yapılan çalışmalarda ayrıca bir yoklama kaçağı tespit edildi.