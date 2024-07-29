Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde asayişin denetlenmesi amacıyla uygulamalar yapıldı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde asayişin denetlenmesi amacıyla uygulamalar yapıldı.
Vural sokak mevkiinde yapılan çalışmaya Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 6 ekip ve 12 personel katıldı.
Alkol satış yasağı, müzik yayın saati ve iş yeri kapanış saatlerinin denetlendiği çalışmada 113 kişiyi sorgulandı.
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