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        Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde asayişin denetlenmesi amacıyla uygulamalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:30
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        Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde asayişin denetlenmesi amacıyla uygulamalar yapıldı.

        Vural sokak mevkiinde yapılan çalışmaya Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 6 ekip ve 12 personel katıldı.

        Alkol satış yasağı, müzik yayın saati ve iş yeri kapanış saatlerinin denetlendiği çalışmada 113 kişiyi sorgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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