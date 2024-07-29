Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı

Vural sokak mevkiinde yapılan çalışmaya Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 6 ekip ve 12 personel katıldı.

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