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        Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:12
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        Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muttalip mevkisindeki bir düğünde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin düğün yapılan yerin yakınında yakaladığı 2 kişinin üzerinde 2 tabanca, 3 şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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