Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Şüpheliler hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin düğün yapılan yerin yakınında yakaladığı 2 kişinin üzerinde 2 tabanca, 3 şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

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