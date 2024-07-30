Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonetin sürücüsüne ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bilecik kara yolu Yanık Kahveler Kavşağı yan yolda tehlikeli araç kullanan ve diğer sürücülere yol vermeyen kamyonetin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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