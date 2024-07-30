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        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonetin sürücüsüne ceza

        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:37
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        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonetin sürücüsüne ceza
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        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bilecik kara yolu Yanık Kahveler Kavşağı yan yolda tehlikeli araç kullanan ve diğer sürücülere yol vermeyen kamyonetin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yakalanan sürücüsüne "tehlikeli araç kullanmak", "bozuk ışık donanımı", "teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek", "yeterli sayıda plaka takmamak" suçlarından işlem uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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