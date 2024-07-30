Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'in "Gölge"si TEKNOFEST'te birinciliğe kenetlenecek

        DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla TEKNOFEST 2024'te "Savaşan İHA Yarışması"nda derece elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'in "Gölge"si TEKNOFEST'te birinciliğe kenetlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla TEKNOFEST 2024'te "Savaşan İHA Yarışması"nda derece elde etmek istiyor.

        Lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, 9 aylık çalışmayla otonom şekilde havalanarak kenetlendiği insansız hava aracını takip eden "Gölge" adlı araç geliştirdi.

        Ekip, tasarımından yazılımına kadar tamamen yerli olarak ürettikleri "Gölge" ile bu yıl eylülde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te "Savaşan İHA Yarışması"nda birincilik hedefliyor.

        Ekibin ikinci danışmanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, 2018 yılından itibaren TEKNOFEST'te çeşitli kategorilerde yer aldıklarını söyledi.

        TEKNOFEST'in öğrencilere sunduğu önemli fırsatları değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Azer, "Katıldığımız TEKNOFEST'lerde iki birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük elde ettik. Ben de ekibe 2018 yılının aralık ayında bir lisans öğrencisi olarak katılmıştım. Şimdi danışmanlığını yapıyorum. Tecrübelerimi öğrencilere aktarıyorum. TEKNOFEST, sunduğu yarışmalarla ortaya bir ürün çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Bu sayede pratik eksiklerimizi kapatabiliyoruz ve üniversite sonrası çalışma hayatına kendimizi daha iyi hazırlayabiliyoruz." diye konuştu.

        - "Gölge'nin dördüncü versiyonunu oluşturduk"

        Azer, bu yıl TEKNOFEST'e "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla katılacaklarını, 2019'da tasarlanan bu aracı her sene geliştirdiklerini anlattı.

        TEKNOFEST 2022'de "Gölge" ile birincilik elde ettiklerine değinen Azer, şunları kaydetti:

        "Şu anda bu aracın dördüncü versiyonunu geliştirdik. Tasarım ve yazılımla tamamen bizim ürettiğimiz bir insansız hava aracı. Gölge tamamen yerli üretim. Şu anda test uçuşları devam ediyor. Kasımdan beri üzerinde çalışıyoruz. Gölge'nin ikinci versiyonu 2022'de birinci olmuştu. 2023 senesinde aerodinamiği geliştirilip, daha verimli hale getirildikten sonra havada daha uzun süre kalabiliyordu. 2024 yılında da gövde, kanat, kuyruk, iniş takımları gibi yapılarını güçlendirdiğimiz Gölge'nin dördüncü versiyonunu oluşturduk. Bu versiyonuyla da hedefimiz Savaşan İHA Yarışması'nda birincilik elde etmek."

        Azer, "Gölge"nin boy göstereceği kategorinin en zor müsabakalardan biri olduğunun altını çizdi.

        Ekibin kaptanı ESTÜ Porsuk Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisi Selman Koç da takımın geçmişte elde ettiği başarıyı sürdürmek, TEKNOFEST 2024'te birinciliği kazanmak istediklerini ifade etti.

        ESTÜ Anatolia Aero Design ekibinde yapısal birimde yer alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Sümer ise ilk kez katılacağı TEKNOFEST'te, yapımında emeği bulunan "Gölge"nin birinci olmasını arzuladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonetin sürücüsüne ceza
        Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonetin sürücüsüne ceza
        Eskişehir'deki 3 üniversite "Tercihim Eskişehir" platformu ile adaylara ula...
        Eskişehir'deki 3 üniversite "Tercihim Eskişehir" platformu ile adaylara ula...
        Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
        Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
        Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı
        Eskişehir'de polis ekipleri denetimler yaptı
        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "kentsel...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "kentsel...