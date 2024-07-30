Eskişehir'de otizmli Yunus Emre sosyal hayata sporla katılıyor

Eskişehir'de otizmli 14 yaşındaki Yunus Emre Soyal, sosyal hayata katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yenikent Spor Salonu'nda başlatılan yaz kursunda haftada 3 gün karate öğreniyor.

Alparslan ve Canan Soyal çiftinin oğulları Yunus Emre'ye 6 yaşında otizm tanısı konuldu. Otizm destek eğitimi verilen Yunus Emre, bunun ardından yaşıtlarıyla ortaokula başladı.

Soyal çifti, yaşıtlarıyla sosyalleşmesi ve hayata karışması için çocuklarını spora yönlendirerek 2022 yılında yüzme kursuna yazdırdı. Sosyal becerilerini yüzme antrenmanları sayesinde geliştiren Yunus Emre, bu yaz ise karate kursuna devam ediyor.

Yunus Emre Soyal, AA muhabirine, karate kursuna severek katıldığını söyledi.

Antrenörlerle, arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirten Yunus Emre, "Karateyi ve sporu çok seviyorum. Buraya gelmekten keyif alıyorum." dedi.

Baba Alparslan Soyal ise oğlunun karate kursunda çok mutlu olduğunu, bunun çevresiyle uyum yakalamasında büyük bir rolü olduğunu anlattı.

Oğlunun ayrıca yüzme kursuna 3 yıldır devam ettiğini belirten Soyal, "Aşırı hareketli bir çocuk. Haftanın 5 günü sporla uğraşıyor. Onunla olabildiğince fazla sosyal aktivite yapmaya çalışıyoruz. Karate, oğlumuzun fiziksel gelişimine pozitif anlamda bir katkı sağladı. Biz zaten bu kursa bunun için getirdik. Yunus Emre gibi çocuklar aşırı duygusal, iyi niyetli oldukları için dışarıdan gelebilecek kötü etmenlere karşı kendilerini korumaları gerekiyor. Bunun için karate eğitim almasını önemsiyoruz." diye konuştu.