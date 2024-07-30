Eskişehir'de "İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan "Eskişehir İl Merkezinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtım toplantısında kamuoyuna sunuldu.

Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda üyeleriyle iklim krizinin dünya ve Türkiye'deki yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için adımlar attıklarını, hazırlanan raporun bunun parçası olduğunu bildirdi.

Raporun Eskişehir'in su, hava, toprak ve iklim değişikliği gibi çevresel zorluklarla mücadele edebilmesi için yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kesikbaş, şunları kaydetti: