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        Eskişehir'de "İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtıldı

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan "Eskişehir İl Merkezinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtım toplantısında kamuoyuna sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:26
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        Eskişehir'de "İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtıldı
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        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan "Eskişehir İl Merkezinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtım toplantısında kamuoyuna sunuldu.

        Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda üyeleriyle iklim krizinin dünya ve Türkiye'deki yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için adımlar attıklarını, hazırlanan raporun bunun parçası olduğunu bildirdi.

        Raporun Eskişehir'in su, hava, toprak ve iklim değişikliği gibi çevresel zorluklarla mücadele edebilmesi için yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kesikbaş, şunları kaydetti:

        "Eskişehir sanayisi, Cumhuriyet tarihi boyunca kentin kalkınması adına en önemli itici güçlerden biri olmuştur. ESO, 1500 civarında üyesi, 100 bine yakın çalışanı, 8 milyar dolar cirosu ve 4,3 milyar dolar ihracatıyla aslında kentimizin ekonomisine can veriyor. Yaptığımız bu çalışma, tüm paydaşların katılım ve gayretleriyle yeşil şehir olma yolunda ilerleyen bir kent için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalardaki durumu ortaya koymayı ve gelişime açık alanları analiz etmeyi hedefiyor. Amacımız, Eskişehir'imizin çevresel zorluklarını ve önceliklerini tespit ederek uzun vadeli vizyon oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunları sürdürülebilir önlemlerle birleştirerek insan odaklı ve daha yaşanabilir bir geleceği tüm paydaşlarımızla birlikte inşa etmektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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