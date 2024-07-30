Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı

Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 6 binden fazla kişiye de kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.

195 motorlu, 137 yaya devriye olmak üzere 332 jandarma personelinin katıldığı çalışmalarda piknik ve mesire alanları kontrol edildi.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangın ve ateş yakmaya karşı tedbir çalışması gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlar ve tarım bölgelerinde çıkabilecek yangınlara karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 15 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.