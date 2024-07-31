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        Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:19
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        Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.

        İlçedeki bir otobüs durağında, yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine polislerce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu şüpheli M.K. (19) polislerce yakaladı.

        Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K, polisteki sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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