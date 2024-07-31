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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

        Eskişehir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:06
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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirdiği aramada 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan aramalarda 2 kazmanın yanı sıra birer adet kürek, levye, tel süpürge ve eldiven ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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