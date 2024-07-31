Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Kazı alanında yapılan aramalarda 2 kazmanın yanı sıra birer adet kürek, levye, tel süpürge ve eldiven ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.