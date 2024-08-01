"Kelebek hastası" kolundaki tümörden Eskişehir Şehir Hastanesindeki operasyonla kurtuldu

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa (EB)" hastası Elif Sultan Karabayır'ın kolundaki tümör, Eskişehir Şehir Hastanesinde operasyonla alındı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, sol kolunda tümör oluşan 22 yaşındaki Karabayır, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Kadir Calavul tarafından muayene edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyat edilen Karabayır'ın kolundaki tümör temizlendi, bacağından alınan deriyle yarası kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Calavul, hastanın İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici aracılığıyla kendisine ulaştığını bildirdi. Ameliyatla Karabayır'ın kolundaki tümör dokusunu temizlediğini belirten Calavul, "Kolunu kesmeden ameliyatını yapabileceğimi söyledim. Bacağından aldığım dokuyla da yara alanını kapattım. Son durumu iyi, şu an radyoterapi süreci başlayacak. Radyoterapiden sonra taburcu edilecek." bilgisini paylaştı. Elif Sultan Karabayır da kolunda iyileşmeyen yara nedeniyle daha önce başka hastanede muayene edildiğini aktardı.