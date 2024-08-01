Eskişehir'de pompalı tüfekle ateş edilen panelvan minibüste hasar oluştu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen bir panelvan minibüste hasar meydana geldi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen bir panelvan minibüste hasar meydana geldi.
Gündoğdu Mahallesi Cemil Sokağı'ndaki ecza deposunun önüne gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açtı.
Silahtan çıkan saçmalar, deponun önünde park halindeki panelvan minibüsün kapısına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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