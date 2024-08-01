Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de pompalı tüfekle ateş edilen panelvan minibüste hasar oluştu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen bir panelvan minibüste hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de pompalı tüfekle ateş edilen panelvan minibüste hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle ateş edilen bir panelvan minibüste hasar meydana geldi.

        Gündoğdu Mahallesi Cemil Sokağı'ndaki ecza deposunun önüne gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açtı.

        Silahtan çıkan saçmalar, deponun önünde park halindeki panelvan minibüsün kapısına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni

        Benzer Haberler

        "Kelebek hastası" kolundaki tümörden Eskişehir Şehir Hastanesindeki operasy...
        "Kelebek hastası" kolundaki tümörden Eskişehir Şehir Hastanesindeki operasy...
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
        Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
        Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
        Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı; 'cinsel taciz'den gözaltına alındı
        Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı; 'cinsel taciz'den gözaltına alındı
        Özgür Özel: Bir tane cana kıymayacağız (2)
        Özgür Özel: Bir tane cana kıymayacağız (2)