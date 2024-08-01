Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi yakalandı

Köpeğin ise başka bir vatandaşa sahiplendirilmek üzere barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta bir kişinin sahip olduğu köpeği tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine polislerce çalışma başlattı. Polis, çalışma sonucu köpeğin sahibi Y.K'yi (28) evinde yakaladı.

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