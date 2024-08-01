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        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden sahiplendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:44
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        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden sahiplendirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta sahibi Y.K. (28) tarafından kötü muamelede bulunulmasının ardından polis ekiplerince barınağa teslim edilen hayvan, sahiplenmek isteyen cumhuriyet başsavcılığında görevli zabıt katibi Özge Canbul'a verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Canbul'u örnek davranışından dolayı tebrik etti.

        Hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkanları kullanıldıklarını belirten Yeldan, "Zabıt katibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize 'Pamuk' ismini verdik." açıklamasını yaptı.

        Köpeği sahiplenen Özge Canbul ise Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini kaydederek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini bize esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakimlikçe serbest bırakılan Y.K'nin, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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