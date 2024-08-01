Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki Kümbet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ünlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri bando eşliğinde uğurlandı.

        Daha sonra şehit Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.

        Ünlü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Paris'te ortalık karıştı!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        Tuvalette kaza geçirdi
        Tuvalette kaza geçirdi
        Şiddete uğrayan köpek sahiplendirildi
        Şiddete uğrayan köpek sahiplendirildi
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu'ndan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıkla...
        AK Parti'li Nebi Hatipoğlu'ndan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıkla...
        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi yakalandı
        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi yakalandı
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı
        Cipin dükkana girdiği kaza, kamerada
        Cipin dükkana girdiği kaza, kamerada
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi