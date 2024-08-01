Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.

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