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        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi adliyeye sevk edildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:44
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        Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi adliyeye sevk edildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli, adliyeye getirildi.

        Sahibi olduğu köpeği sokakta tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K'nin (28), çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi.

        Bunun üzerine zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adliyesine sevk edilen Y.K'nin işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta dün bir kişinin köpeği tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine polislerce çalışma başlatılmış, ekipler hayvanın sahibi Y.K'yi evinde yakalamıştı. Gözaltına alınıp adliyeye götürülen Y.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Y.K, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

        Olayın ardından, adliyede görevli zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenilen köpeğe ise "Pamuk" adı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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