GÜNCELLEME - Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi tutuklandı

Olayın ardından, adliyede görevli zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenilen köpeğe ise "Pamuk" adı verilmişti.

Sahibi olduğu köpeği sokakta tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K'nin (28), çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi.

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