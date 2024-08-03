Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        "Ak saçlı" milli judocuların bitmeyen heyecanı

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel ile 63 yaşındaki Murat Özdemir, judoda veteranlar kategorisinde Türkiye'deki şampiyonalarda kazandıkları madalyalarına dünya şampiyonası derecesi eklemek için birlikte antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ak saçlı" milli judocuların bitmeyen heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Uğur Yücel ile 63 yaşındaki Murat Özdemir, judoda veteranlar kategorisinde Türkiye'deki şampiyonalarda kazandıkları madalyalarına dünya şampiyonası derecesi eklemek için birlikte antrenman yapıyor.

        Judoyla 11 yaşındayken tanışan emekli öğretmen Yücel ile emekli işçi Özdemir, kurdukları Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü bünyesinde Türkiye'deki çeşitli şampiyonalara katılıyorlar.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl yapılan Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda Yücel, altın madalya kazanırken Özdemir, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

        Tatamide rakip tanımayan milli judocular, 2025 yılında katılmayı hedefledikleri Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için haftanın 3 günü antrenman yapıyor.

        Evli ve iki kızı, 3 de torunu bulunan Yücel, AA muhabirine, Ankara'da Selim Sırrı Spor Salonu'nda 11 yaşındayken judoyla tanıştığını, o dönem tekvandoyla da ilgilendiğini söyledi.

        Aktif sporculuğu bırakıp 1987'de judo hakemliği ve Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığını anlatan Yücel, "Çok sayıda sporcu ve hakem yetiştirdim. Hakemliği bırakıp yeniden sporculuğa başladım. 6 yıldır veteran sporcuyum. Yaklaşık 3 yıl önce de Yunus Emre Veteranlar Spor Kulübü'nü açtım. Takım olarak yarışmalara katılıyoruz." dedi.

        "Bu yaşta spor mu yapılır, saçın beyazlamış, git evinde otur diyenler oluyor." ifadelerini kullanan Yücel, "Bunlara kulak asmadık. Ak saçlılar olarak minderde çok mutluyuz. Her yaşta spor yapılabilir. Gözümüzdeki ışık sönmedikçe yaşlı değiliz.Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Öldüğümde kefenimin yanında judogi (judo kıyafeti) ve kemerimin de yer almasını vasiyet ettim." diye konuştu.

        İki oğlu ve 4 torunu bulunan Özdemir de 6 yıldır veteran judo yaptığını belirterek, "Her yıl Türkiye şampiyonasına gidiyorum. Hepsinden madalya kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye şampiyonasında bu yıl bronz madalya aldığını anlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Günlük yaşantımda çok sakinim ancak judogiyi üzerime giydiğimde adeta aslan kesiliyorum. Spor sayesinde çok sağlıklıyım. Böylece zinde kalıyorum. Bu halime binlerce şükür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!

        Benzer Haberler

        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan...
        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan...
        İl Sağlık Müdürü Bildirici, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
        İl Sağlık Müdürü Bildirici, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan...
        Köpeğe şiddet ve olayı görüntüleyenleri tehditten yeniden gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de köpeğine kötü muamelede bulunan kişi tutuklandı
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı (2)
        Köpeğine şiddet uygulayınca gözaltına alındı (2)
        Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi
        Somali şehidi Uzman Çavuş Ünlü, toprağa verildi