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        Eskişehir'de dilencilikle mücadele sürüyor

        Eskişehir Valiliğince, kentte dilencilik yapanlara karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:36
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        Eskişehir'de dilencilikle mücadele sürüyor
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        Eskişehir Valiliğince, kentte dilencilik yapanlara karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilde dilencilik yapılmasının yasaklandığı, buna karşı çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı.

        Kentte geçen ay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince dilencilik yapan 43 kişinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilere idari para cezası uygulandığı, üstlerinde bulunan 12 bin 24 liraya el konuldu belirtildi.

        Dilendiği için önceki aylarda haklarında işlem yapılan 12 kişinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evlerinde ziyaret edildiği, ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti için gerekli çalışmaların yapıldığı duyurulan açıklamada, başka illerden Eskişehir'e dilenmek için gelen, haklarında işlem uygulanan 17 kişiye ilişkin bilgilerin de ilgili valiliklere iletildiği aktarıldı.

        Açıklamada, dilencilik yaptığı tespit edilen 22 kişinin kontrol için sağlık kurumlarına sevk edildiği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dilenciliğe yönelik gelen 31 ihbara kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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