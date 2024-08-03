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        Yürümekte zorlanan emekli öğretmen "özel ayakkabı ve terlik" üretilmesini istiyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de, çocukluğunda başlayan rahatsızlığı artıp yürüme güçlüğü had safhaya ulaşınca 4 yıl önce öğretmenliğe veda etmek zorunda kalan 49 yaşındaki Mürvet Mızraklı, yıpranan özel yapım ayakkabı ve terliğinin yerine yenisini temin edebilmek için üretici firmalara çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:06
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        Yürümekte zorlanan emekli öğretmen "özel ayakkabı ve terlik" üretilmesini istiyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de, çocukluğunda başlayan rahatsızlığı artıp yürüme güçlüğü had safhaya ulaşınca 4 yıl önce öğretmenliğe veda etmek zorunda kalan 49 yaşındaki Mürvet Mızraklı, yıpranan özel yapım ayakkabı ve terliğinin yerine yenisini temin edebilmek için üretici firmalara çağrıda bulundu.

        Memleketi Diyarbakır'da 3 yaşındayken çocuk felcine yakalanan ve bir süre tedavi gören Mızraklı, ilk, orta ve lise öğrenimini bu kentte tamamladı.

        Akut çocuk felci atağından yıllar sonra ortaya çıkan bitkinlik, atrofi, kas ve eklemlerde ağrı ile sonradan baş gösteren ve kas güçsüzlüğü olarak bilinen "postpolio sendromu" rahatsızlığı da gelişen Mızraklı'nın 17 yaşında sarkan sağ ayak bileği donduruldu.

        Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2003'ten itibaren Rize, Bilecik ve Eskişehir'de felsefe grubu öğretmenliği yapan Mızraklı'nın, ayak kaslarındaki erimeden dolayı mesleki hayatı olumsuz etkilendi.

        Mesleki hayatı boyunca koltuk değnekleriyle derslere giren Mızraklı, rahatsızlığı had safhaya ulaşınca 2020 yılında Tayfur Bayar Anadolu Lisesinde görevliyken 17 yıllık mesleğinden emekliye ayrıldı.

        Koltuk değneği ve eşi Hüseyin Mızraklı'nın desteğiyle yürüyebilen Mızraklı, rahatsızlığı nedeniyle sadece içi dolgulu, hafif eğimli düz taban ayakkabı ve terlik giyebiliyor. Özel yapım bir çift ayakkabı ve terliğini 3 yıldır kullanan Mızraklı, eskimeye yüz tutan bu ürünlerin yerine yenilerini temin edemiyor.

        Emekli öğretmen Mürvet Mızraklı, AA muhabirine, mesleğini, çocukluğunda derslerine giren öğretmenlerinin sevecen, ilgili yaklaşımlarından dolayı tercih ettiğini söyledi.

        Meslek hayatı boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Mızraklı, "İlk tayinim Rize'nin Derepazarı ilçesine çıktı. Daha sonra sırasıyla Bilecik ve Eskişehir'deki çeşitli okullarda görev yaptım. Öğrencilerimi çok özlüyorum. Sosyal medya üzerinden takip ettiğim öğrencilerimle iletişim kuruyorum." dedi.

        - "Yetkililerden, sivil toplum kuruluşlarından yardım eli bekliyorum"

        Koltuk değneğiyle ayakta duramaz hale gelmesi nedeniyle emekli olduğunu anlatan Mızraklı, kas kaybından ayak şeklinin gitgide bozulduğunu, normal ayakkabı ve terlikleri giyememeye başladığını dile getirdi.

        Ayak kasları için elverişli olan özel yapım birer çift ayakkabı ve terliği 3 yıldır kullandığını ifade eden Mızraklı, "Ayaklarım deforme olduğu için ayakkabının düz taban ve belli bir eğime sahip olması gerekiyor. Bursa'da bu ayakkabı ve terliklerin üretimini yapan fabrika talep azlığı nedeniyle üretimi sonlandırmış. Bu ürünlerin tekrar üretilmesini istiyorum." diye konuştu.

        Mızraklı, internetten ulaştıkları firmalarda bu özelliklere sahip olanları bulamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Daha önce piyasadaki ayakkabı ve terlikleri rahat bir şekilde kullanabiliyordum ancak ayak şeklim deforme olduğu için her tür ayakkabı ve terliği giyemiyorum. 3 yıl öncesine kadar iyiydi ama bu süreçte ayaklarım deforme oldu, bozulmaya devam etti. Zaman gelecek, şimdi kullandıklarımı kullanamaz hale geleceğim. O zaman yürüyemeyeceğim, en basitinden hastaneye bile gidemeyeceğim. Bu, terlik için de geçerli. Ne kadar dayanabilirim, nasıl mücadele edebilirim bilmiyorum ancak bununla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Günün çoğunu evde geçirdiğim için terlik ihtiyacım daha fazla. İmalatçıların benim durumumda olan insanları da hesaba katarak üretimlerini ona göre yapmalarını diliyorum. Yetkililerden, sivil toplum kuruluşlarından yardım eli bekliyorum. Çaresiz bir durumdayım."

        Zamanının çoğunu kitaplarla geçirdiğini aktaran Mızraklı, yaşadığı stresten dolayı artık hiçbir şeye odaklanamadığını sözlerine ekledi.

        Eşine uygun ayakkabı bulmak için bizzat başvurduğu firmalardan olumsuz yanıt aldığını dile getiren Hüseyin Mızraklı da ayakkabıların seri üretimle yapıldığını belirterek, "Yetkililerden ve firmalardan engelli kişilerin de kullanabileceği ayakkabıların üretimi için özen göstermelerini bekliyoruz. Sadece eşim değil, buna benzer sorunlar yaşayan insanlar mutlaka vardır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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