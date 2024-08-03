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        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:31
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        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail politikaları konu olunca hiçbir karşıt görüşe yer vermeyen Instagram'ın, Hollywood yıldızları dahil Filistin'de 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini kınayanları antisemitizmle suçladığını, devletin kanunlar doğrultusundaki isteklerini dikkate almadığını belirtti.

        Erişimin bu nedenle engellendiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bizim başkanımız da uluslararası güçte bir Yahudi emperyalinin dijital platformunu savunurken kendisinin de şehrindeki muhaliflerinin suyunu kesmediğini öne atıyor. Vallahi pes." değerlendirmesini yaptı.

        Albayrak da Ünlüce'nin "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi?" ifadesine tepki gösterdi.

        Ünlüce'nin "istemediğimiz insanlar" ifadesiyle kendilerine oy vermeyenleri mi kastettiği sorusunu yönelten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Bu nasıl bir tabirdir? Eskişehirliler bu tabirden ne anlamalıdır? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilkokul seviyesindeki bu sözler hiç mi hiç yakışmıyor. Instagram'ın kısıtlanma sebebi, Filistin'de yapılan katliamlara karşı uygulanan çifte standarttır. Bu ayan beyan bellidir. Ayrıca devletimizin belirttiği üzere katalog suçlara bu tarz sosyal medya şirketleri harfiyen uymak zorundadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Uymayanlar sonuçlarına katlanır. Buradan farklı anlamlar çıkarma çabası komiktir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hanımefendiye Instagram ve benzeri ülke gündemindeki konularla ilgilenmek yerine belediyede çalışan 3 bin emekçi kardeşimizin talepleriyle ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Seçim öncesi herkese mavi boncuk dağıtıp seçim bittiğinde 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' moduna girilmemelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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