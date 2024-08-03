AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail politikaları konu olunca hiçbir karşıt görüşe yer vermeyen Instagram'ın, Hollywood yıldızları dahil Filistin'de 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini kınayanları antisemitizmle suçladığını, devletin kanunlar doğrultusundaki isteklerini dikkate almadığını belirtti.

Erişimin bu nedenle engellendiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bizim başkanımız da uluslararası güçte bir Yahudi emperyalinin dijital platformunu savunurken kendisinin de şehrindeki muhaliflerinin suyunu kesmediğini öne atıyor. Vallahi pes." değerlendirmesini yaptı.

Albayrak da Ünlüce'nin "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi?" ifadesine tepki gösterdi.

Ünlüce'nin "istemediğimiz insanlar" ifadesiyle kendilerine oy vermeyenleri mi kastettiği sorusunu yönelten Albayrak, şunları kaydetti: