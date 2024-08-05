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        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu

        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), eklemeli imalat teknolojileri alanında Türkiye'de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:41
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        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu
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        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), eklemeli imalat teknolojileri alanında Türkiye'de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket olduğu bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamada, kuruluşun sahip olduğu dünya çapında üretim kabiliyetini yüksek teknolojiye sahip yeni yeteneklerle taçlandırdığı belirtildi.

        TEI'nin eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye'de uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduğu kaydedilen açıklamada, "Dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4 binin üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki dünya birinciliğini perçinledi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel proseslerin havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırdığı kaydedildi.

        Nadcap akreditasyonunun uygulanan bu özel proseslerin müşterinin talep ettiği gereklilikler ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülerek, yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanıldığı ifade edildi.

        TEI'nin, dünya genelindeki ana motor üreticisi firmaların tanıdığı özel prosesler alanındaki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap akreditasyon programı çerçevesinde haziran ayında eklemeli imalat akreditasyonu aldığı vurgulanan açıklamada, "TEI, Türkiye'de bu alanda sertifika almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Bu sertifika ile TEI, 2017 yılından bu yana paylaştığı dünya birinciliğini artık tek başına devam ettiriyor." denildi.

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