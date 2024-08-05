Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı

Çalışma kapsamında 205'i motorlu, 147'si yaya devriyesi olmak üzere 352 önleyici hizmet devriyesinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmanın yapıldığı bölgede ikamet eden vatandaşlara 6 bin 658 mesaj gönderildi." ifadesi kullanıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı süresince orman yangınlarının önlenmesine yönelik kent genelinde faaliyetler icra edildiği belirtildi.

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