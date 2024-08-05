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        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı

        Eskişehir'de, ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 22 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:34
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        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı
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        Eskişehir'de, ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 22 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı süresince orman yangınlarının önlenmesine yönelik kent genelinde faaliyetler icra edildiği belirtildi.

        Çalışma kapsamında 205'i motorlu, 147'si yaya devriyesi olmak üzere 352 önleyici hizmet devriyesinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmanın yapıldığı bölgede ikamet eden vatandaşlara 6 bin 658 mesaj gönderildi." ifadesi kullanıldı.

        Çalışmada orman içerisinde ateş yaktığı belirlenen 22 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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