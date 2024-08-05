Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri

        MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

        Candemir, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin belediyenin istediğine hizmet verme, istediğine hizmet vermeme gibi bir lüksü olmadığını belirtti.

        "Kastınız size oy vermeyenler midir?" sorusunu yönelten Candemir, şunları kaydetti:

        "Öyleyse benzetmeniz ile bilinçaltınızda yatan düşünceleri de bu kötü teşbih ile öğrenmiş olduk. Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki, Instagram'ın kısıtlanması devletimizin almış olduğu keyfi bir karar değildir. Devletimizin belirttiği katalog suçlara bu tarz sosyal medya şirketleri istisnasız ve istikrarlı bir şekilde uymak zorundadır. Uymadıkları takdirde bu gibi sonuçlar kaçınılmaz bir sondur. Dileriz ki bu ayrıştırıcı ve bencil tavrınızdan bir an önce kurtulur, bir belediye başkanına yakışır üslup düşünce tarzı ve vazife ruhu ile hareket edersiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı
        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı
        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya...
        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya...
        Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye...
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye...
        Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
        Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
        Yürümekte zorlanan emekli öğretmen "özel ayakkabı ve terlik" üretilmesini i...
        Yürümekte zorlanan emekli öğretmen "özel ayakkabı ve terlik" üretilmesini i...