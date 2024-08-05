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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki GES yatırımları son 2 yılda 11 kat arttı

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB), Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarının son 2 yılda 77'ye yükselerek 11 kat arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:23
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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki GES yatırımları son 2 yılda 11 kat arttı
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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB), Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarının son 2 yılda 77'ye yükselerek 11 kat arttığı bildirildi.

        EOSB'den yapılan açıklamaya göre, bölgede 2022 yılında 7 megavat olan kurulu gücün gerçekleşen yatırımların ardından son 2 yılda 65 megavat güce ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölge olarak temiz enerjiye büyük önem verdiklerini ifade ederek, GES yatırımları ile hem karbon ayak izinizi azalttıklarını hem de yeşil enerji kullanımını teşvik ettiklerini belirtti.

        Küpeli, bölgedeki GES yatırımlarının son iki yılda 11 kat arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sanayicilerimiz tarafından yapılan GES yatırımları organize sanayi bölgemizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. 2020 yılında Eskişehir OSB'de 1 GES yatırımı yapılmışken 2021 yılında 5, 2022 yılında 7, 2023 yılında ise 52 GES yatırımı yapıldı. 2024 yılında ise 12 GES yatırımı daha yapılarak toplamda 77 GES yatırımı gerçekleştirilmiş oldu. OSB'deki şirketlerimizin GES kurulu gücü bakımından da büyük bir artış söz konusu. 2022 yılında 7 megavat olan kurulu güç, 2023 yılında 50 megavata yükseldi ve 2024 yılında ise 15 megavatlık bir artışla toplamda 65 megavat güce ulaşıldı."

        Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin yeşil enerjiye yaptığı yatırımların bölgenin enerji bağımsızlığına katkı sağladığını ve sanayicilerin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırdığını vurguladı.

        Temiz enerji alanındaki bu atılımların Eskişehir OSB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirten Küpeli, "Enerji alanında büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizin bu gerçeği kabul etmesi ve gerekli yatırımları zaman kaybetmeden yapması hem üretimde tam bağımsızlık hedefi hem de küresel ısınmanın önlenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır. Karbonsuz enerji üretimi için küresel ısınmayı tetikleyen üretim teknolojilerinden vazgeçip çevreci ve daha verimli teknolojileri devreye almamız gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

        Dünyanın yeşil dönüşüm çağının eşiğinde olduğuna dikkati çeken Küpeli açıklamasında değerlendirmelere yer verdi:

        "Bu dönüşümü görmezden gelme veya ıskalama şansımız yoktur. Yeşil enerji yatırımlarının iş dünyasında yarattığı olumlu etkiler ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirtmek önemlidir. Bu yatırımlar, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da bölgeye önemli kazanımlar getirmektedir. Enerji maliyetlerinin düşmesi, sanayicilerin daha rekabetçi fiyatlarla üretim yapabilmesine olanak tanırken, çevre dostu teknolojilerle yapılan üretim, bölgenin karbon ayak izini azaltarak daha temiz bir çevre sunmaktadır. Bu doğrultuda, Eskişehir OSB'nin yeşil enerjiye yaptığı yatırımlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada model bir bölge olma yolunda ilerlediğini göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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